В России рухнули продажи новых моделей iPhone

В России за первые две недели со старта продаж приобретено 48 тыс. мобильных телефонов iPhone 12 Pro и iPhone 12, что сразу втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вышла модель iPhone 11 и 11 Pro. При этом больше всего iPhone 12 были куплены в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Покупателями iPhone 12 Pro тоже в основном стали москвичи, а также жители Чечне, пишет газета «Коммерсант».

Как рассказал изданию директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин, продажи новых «яблочных» гаджетов рухнули в этом году на фоне дефицита этих моделей, а также из-за того, что сложное финансового положение россиян не позволяет им слишком часто менять смартфоны. При этом цены на новые iPhone «кусаются». Например, самый недорого из них на старте продаж можно было купить за 79 900 руб.

В настоящее время стоимость на новые мобильные телефоны Apple идёт на спад – в среднем они подешевели на 15 %. Примерно столько же потеряли в цене и смартфоны верхнего сегмента Samsung и Huawei. В целом сейчас новые модели всех элитных производителей гаджетов продаются на 30% хуже, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что самая выгодная цена на новинки iPhone складывается в феврале – марте, сразу после официального старта продаж новых моделей. Об говорится в исследовании «Яндекс.Маркета», собранного на основе данных о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 8 октября 2020 года. Далее цены на новинки за несколько месяцев «выравниваются», а с весны изменения уже не такие заметные.

«Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода», - говорится в документе.

Сервис отмечает, что в настоящее время складывается самая выгодная цена на модели прошлых лет. Вся линейка Apple iPhone осенью этого года находится на минимальном уровне, поэтому сейчас стоит задуматься о покупке старой модели, добавляют эксперты.