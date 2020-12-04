Вакцинация: шприц на старт

4 декабря в Москве стартовала запись на вакцинацию от коронавируса. Сама прививочная кампания начнется 5 декабря. Получить первую порцию препарата «Спутник V», разработанного в Центре Гамалеи, можно будет в 70 пунктах, расположенных по всей столице. Правда, не всем.

«В первую очередь по поручению Президента России и Мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб», — приводится на портале мэра Москвы пояснение его заместителя по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что обзавестись «Спутником» смогут не только врачи и педагоги, но и санитары, работающие в больницах, сотрудники школы, социальные работники. Чиновница подчеркнула, что все эти люди трудятся в коллективах, много контактирующих с жителями, так что риск заразиться у них не меньше, чем у врачей и учителей. Правда, возможно, власти столицы не в курсе, что, например, метрополитен уравнивает не только врачей и санитаров.

По крайней мере, прививочная кампания уравняет врачей и учителей-бюджетников и тех, кто трудится в частных организациях. Нужно будет подтвердить факт работы в соответствующей структуре документально.

«Давайте вы не доложите, а начнете»

Москва, как всегда опережает общероссийские события. Со следующей недели должна начаться масштабная вакцинация по всей стране. Опять же, с первых двух групп риска — врачей и учителей. Такое поручение 2 декабря дал президент России Владимир Путин.

«Давайте договоримся так, что на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию», — ответил глава государства на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что идут подготовительные мероприятия, после чего президенту «доложат» о процессе на следующей неделе. Президент подчеркнул, что в стране готовится 2 миллиона доз препарата.

Но вот вопрос: а хватит ли такого количества для тех самых групп риска? Хватит ли в регионах специализированного оборудования для хранения, подготовки вакцины? Квалифицированных кадров (из той самой группы риска), которые смогут правильным образом использовать каждую порцию пока еще редкого препарата?

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в 2019 году в России и в государственных и в частных структурах работало в общей сложности 714630 врачей. Педагогических работников, по информации той же ЕМИСС в прошлом году было 1339542 человека. То есть — уже больше двух миллионов. Так хватит ли?

«Насколько я понимаю, пока эти 2 миллиона доз физически не произведены, они будут нарабатываться в процессе. Сейчас речь идёт в лучшем случае о выпуске сотен тысяч доз в месяц», — комментирует ситуацию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

4 декабря в Минпромторге уточнили, что в ближайшее время общий объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет этого показателя. «Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются», — добавила пресс-служба ведомства. Кстати, в октябре глава министерства Денис Мантуров назвал неисполнимыми планы по производству 30 миллионов доз вакцины к концу года.

По словам Николая Беспалова, по состоянию на 1 декабря производством вакцины в промышленных объемах реально занималось две компании: это собственно Институт Гамалеи, точнее, его промышленная площадка — «Медгамал», и компания «Генериум» во Владимирской области. Кроме того, в списке производителей значатся «Биннофарм групп», «Р-Фарм», «Биокад», и «Фармасинтез». Последняя займется выпуском препарата в промышленном масштабе на своем петербургском предприятии в I квартале следующего года.

«Если к процессу подключатся другие площадки, то на начальных этапах вполне возможно производить порядка 2 миллионов доз в месяц», — сообщил эксперт, добавив, что для того, чтобы обеспечить массовую вакцинацию, нужно производить 10-12 миллионов доз в месяц, что, в принципе, реально. «Но к этим показателям придётся идти постепенно, масштабирование производства вакцин очень сложная техническая задача», — добавил Беспалов.

Что касается хранения вакцины, то с этим проблем возникнуть не должно, считает эксперт. Ведь у «Спутник V» температура хранения — в пределах минус 20 градусов. Вот у препарата от Pfizer температура хранения — минус 70 градусов. Для него нужно специальное, и очень недешевое холодильное оборудование.

«В отношении поставок нашего препарата потребуется определенная модернизация холодовой цепи, но она не будет носить характер полной перестройки системы. Да, нужна модернизация, да, потребуется специальное обучение персонала и т.д., но опять же в процессе задействованы квалифицированные сотрудники, это чисто организационная задача, проблем быть не должно», — рассуждает директор по развитию RNC Pharma. При этом он напомнил, что в планах разработчиков было создание лиофилизированной (сухой) формы, которую можно будет применять в рамках стандартных условий хранения для иммунобиологических препаратов.

А поможет?

Но главный вопрос, которым задаются не только люди, далекие от медицины, но и зачастую сами медики, поможет ли эта самая вакцинация? На нее уповают не только рядовые граждане, но и правительство. Ведь от успеха кампании зависит то, как скоро страна, а значит, и ее экономика, вернется к нормальной жизни. Как скоро нужно будет с режима спасения утопающих перейти на режим восстановления?

Согласно официальной версии, показатели эффективности «Спутника V» — свыше 95%. Это выяснили в рамках клинических исследований с участием 40 000 добровольцев-россиян.

Однако президент «Лиги пациентов» Александр Саверский полагает, что оптимистичный настрой в данной ситуации преждевременен. Он приводит в пример ОРВИ, вакцины от которого нет. Причина в том, что пока вакцина готовится, вирус уже меняется. «Для того, чтобы понять, работает вакцина, или нет, нужен год. А по прошествии этого времени картина уже другая», — говорит Саверский.

Правда, не будем забывать, что к ОРВИ относится и грипп, вакцина от которого успешно применяется. При этом их действительно обновляют каждый год, но ждать при этом еще год результатов испытаний вовсе не нужно. Скептицизм в отношении вакцинации от коронавируса распространен, но надо учитывать все аспекты.

Саверский обращает внимание также на то, что нельзя исключать аллергию, реакцию на вспомогательные вещества. Да и просто высокую температуру и общее недомогание после прививки. Но о них предупреждают и сами создатели препарата. И многие добровольцы, получившие первые порции вакцины в сентябре, подтверждают: температура 39+ может держаться сутки.

Александр Саверский вообще полагает, что пандемия — это контролируемая ситуация, причем преследующая сугубо экономические и политические цели. «Рынки захлебнулись, им некуда развиваться», — рассуждает эксперт, предполагая, что пандемия в этой ситуации — механизм для перезагрузки «системы».

ВОЗ о рынках не рассуждает, однако и во Всемирной организации здравоохранения уже указали на то, что не вакциной единой выложен путь к здоровому будущему.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — заявил в середине ноября глава организации Тедрос Гебрейесус.

«Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться», — предупредил генеральный директор ВОЗ, добавив, что нужно и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование , изоляцию зараженных и их лечение.

Я спросил у робота…

Возможно, вакцинация и сможет хотя бы отчасти разгрузить систему здравоохранения. Хотя, не исключено, что после начала масштабной кампании цифры по заболеваемости пойдут вниз, а сама заболеваемость — нет.

Все-таки мы в России живем, где показатели важнее фактов. Как сказала директор одной подмосковной школы родительнице ученика, возмущенной тем, что руководство учебного заведения умолчало о выявленных в нем случаях заболевания: «А как же честь школы?!».

Однако вряд ли «разгрузка» будет настолько мощной, что все желающие внезапно вновь получат доступ к медицинским услугам. В итоге вариантов у страждущих не много. Либо обращаться в частную клинику, тратя немалые средства. Либо терпеть, если этих средств нет.

Впрочем, именно сейчас, когда в больницах «талонов» нет, на сцену выходит еще один вариант: проконсультироваться у робота. Снимать порчу по фотографии, то есть, лечиться через мессенджер, конечно, не получится. Но понять: можно ли еще потянуть с визитом к специалисту, или нужно звонить в неотложку, новые технологии могут помочь.

«Сбер», команда которого хорошо чувствует «правильный момент» представил на этой неделе онлайн-сервис от своих профильных компаний. Он позволяет поставить предварительный диагноз с помощью искусственного интеллекта. Пресс-служба компании обещает, что пациент получит три варианта диагноза с точностью 75-91%. Конечно, наличие трех вариантов смущает. Но заявленный процент попаданий явно выше, чем у тестов на COVID-19.

«В данном случае речь идет о новом витке развития технологий — и, возможно, выходе медицины на принципиально иной уровень. Во всем мире накоплен огромный массив медицинских данных: специальная литература, описание симптомов заболеваний, результаты исследований, анализов, снимков, протоколов осмотров и многое другое», — поясняет председатель совета директоров фонда прямых инвестиций «Экспонента» Евгений Пресняков. Добавляя, что точность постановки предварительного диагноза будет зависеть еще и от того, насколько корректно и качественно пациент сможет сформулировать вопросы. В общем, все, или почти все, как обычно, в наших собственных руках.

Примеров подобных проектов пока не много, но есть «умные» разработки для оценки состояния пациента и предварительной диагностики от Google (Deepmind Health) и IBM (Watson Health). Они работают в тестовом режиме, но впечатляющие примеры эффективности уже есть. Так, ИИ от IBM определил у пациентки редкую форму заболевания, за десять минут проанализировав около 20 миллионов источников.

«Искусственный интеллект облегчит работу лечебного учреждения, освободит специалиста от необходимости выполнения многих рутинных задач, снизит нагрузку на первичное звено», — отмечает Пресняков.

Правда, для того, чтобы получить желаемый результат, потенциальным пациентам, придется поупражняться в постановке вопросов и отточить формулировки. Заняться этим можно, например, в новогодние праздники. Все равно вакцину еще готовят, массовые мероприятия отменены и все рекомендуют провести выходные «в узком кругу».