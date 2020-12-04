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Врач-иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи

Москва, 04.12.2020

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы избежать заражения коронавирусом COVID-19 внутри одной семьи.

Для этого, по его словам, надо следовать простым рекомендациям. Так, что чтобы не допустить распространение болезни среди родственников, больной должен находиться в отдельной комнате и пользоваться личным комплектом посуды. Все общественные места в жилище, где присутствует заболевший коронавирусом, необходимо самым тщательным образом обрабатываться, цитирует специалиста радио Sputnik.

Кроме того, Болибок отметил, что заболевший должен находиться в отдельной комнате, а выходить поесть только тогда, когда все остальные члены семьи уже разошлись по своим комнатам.

«Также он должен регулярно мыть руки и носить маску», – пояснил врач.

При этом, как подчеркнул иммунолог, наличие больного коронавирусом члена семьи не означает, что все остальные также обязательно подхватят COVID-19.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 27 403 случаев. Днём ранее в стране был установлен антирекорд по заболевшим новой коронавирусной инфекцией – 28 145, до этого наблюдалось некоторое снижение числа новых диагнозов. В общей сложности в РФ зарегистрировано 2 402 949 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов в России за последние 24 часа достигло 569, всего от инфекции за всё время эпидемии погибло 42 176 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа по выздоровлению 28 901 человек, в общей сложности успешно перебороли заболевание 1 млн 888 тыс. 752 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 472 021 человек.

Наибольшее число новых диагнозов COVID-19 было поставлено в Москве – 6 868 новых случаев. Зарегистрировано 77 смертей, выписано по выздоровлению 6 891 человек, что стало рекордом за весь период.

На втором месте по заболеваемости среди регионов остается Санкт-Петербург (+3694), на третьем – Подмосковье (+1 223). В пятерке также Нижегородская область (+496) и Карелия (+397).

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