В России выявлено 27,4 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 27 403 случаев в 85 регионах, сообщает оперштаб. Днем ранее в стране был установлен антирекорд по заболевшим новой коронавирусной инфекцией - 28 145, до этого наблюдалось некоторое снижение числа новых диагнозов. В общей сложности в РФ зарегистрировано 2 млн 402 тыс. 949 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов в России за последние 24 часа достигло 569, всего от инфекции за все время эпидемии погибло 42 176 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа по выздоровлению 28 901 человек, в общей сложности успешно перебороли заболевание 1 млн 888 тыс. 752 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 472 021 человек.

Наибольшее число новых диагнозов ковид было поставлено в Москве - 6 868 новых случаев. Зарегистрировано 77 смертей, выписано по выздоровлению 6 891 человек, что стало рекордом за весь период.

На втором месте по заболеваемости среди регионов остается Санкт-Петербург (+3694), на третьем Московская область (+1 223). В пятерке - Нижегородская область (+496) и Карелия (+397). В десятке - Архангельская область (+390), Свердловская область (+390), Волгоградская область (+372), Воронежская область (+360) и Ростовская область (+345).