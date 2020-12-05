Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене с Азербайджаном пленными в зоне конфликта в Карабахе.

По его словам, речь идёт как о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Карабахе, так и до этого. При этом Пашинян подчеркнул, что необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем, передаёт РИА Новости.

«Ещё очень важной проблемой является поиск без вести пропавших. Всего с 9 ноября из зоны конфликта вывезены более 600 тел погибших военнослужащих, 500 тел находятся на этапе опознания. С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников», – резюмировал Пашинян.

Ранее сообщалось, что бывший президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5 каналу» заявил, что новые власти Армении сделали войну в Карабахе неизбежной, сообщает «РИА Новости».

«Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», – заявил Кочерян.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям в регион были введены российские миротворцы.

Таким образом, Азербайджан продолжит контролировать все захваченные в ходе войны в Карабахе территории и населённые пункты и, кроме того, Ереван обязан передать Баку, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.