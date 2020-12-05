Кочерян обвинил армянские власти в провоцировании войны в Карабахе

Бывший президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянскому «5 каналу» заявил, что новые власти Армении сделали войну в Карабахе неизбежной, сообщает «РИА Новости».

«Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», – заявил Кочерян.

В 2018 году, после прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в отношении Роберта Кочаряна было возбуждено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя в связи силовым разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда в ходе столкновений протестующих с силовиками погибло 10 человек.