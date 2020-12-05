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Компании-зомби захватывают американскую экономику

Москва, 05.12.2020
#Бизнес
#Экономика
#Экономика США
  • Компании-зомби захватывают американскую экономику

Коллаж: Тамара Ларина

Фирмы-зомби — довольно распространенное явление в современном мире. Они стали неотъемлемой частью экономики с тех пор, как Федеральная резервная система, а за ней и другие мировые ЦБ опустили ставку до нуля. Началась эра программ количественного смягчения.

Зомби — компании, которые зарабатывают меньше, чем их расходы по процентным платежам. И за 2020 года, когда мировую экономику накрыл сильнейший кризис, таких компаний стало больше. Как отмечает агентство Bloomberg, в индексе Russell 3000 таких сейчас уже 20%. А этот индекс включает в себя подавляющее большинство публичных компаний США.

Если говорить точнее и по отраслям, получается следующее:  в недвижимости и финансах — 35, среди энергетических компаний — 60, в промышленности — 66, в потребительском секторе — 78, в технологиях и коммуникациях — 98, в здравоохранении — 189, итого 526 компаний зомби. И это крупные компании, многие из которых знает весь мир.

Имея возможность занимать под крайне низкие ставки на рынке, они просто рефинансируют свои долги, увеличивая их, а при этом остаются по сути убыточными. 

Но проблема еще и в том, что помимо так называемых зомби есть еще и компании, которые можно назвать вампирами. Они не только не имеют достаточно средств, чтобы расплачиваться по процентам, у них отрицательная EBITDA — то есть они просто прожигают деньги инвесторов.

Такие компании можно смело характеризовать, как пирамиды. В пирамидальной теории известен момент, когда для дальнейшего существования нужны новые деньги и новые долги, чтобы финансировать текущие операции. 

К сожалению для экономики США, компании с отрицательной EBITDA растут лихорадочными темпами. Как сообщает Bloomberg, все большее число корпораций имеют «мусорный» рейтинг крупнейшую авиакомпанию Delta Air Lines, или одну из крупнейших в мире круизных Royal Caribbean Cruises. Они теряют деньги еще до выплаты процентов и других необходимых платежей, таких как налоги.

Компании покрывают эти расходы резервами наличных, которые у них еще остались, а также дополнительными заимствованиями на рынках облигаций и займов. Где инвесторы, потерявшие всякое понятие риска, готовы делать ставку на то, что компании относительно быстро восстановятся после появления вакцин против Covid-19.

Стоит сказать, что Delta, например, ранее была весьма прибыльной компанией. Однако, как известно, Covid-19 сильно изменил мир, и едва ли не основной удар пришелся по туризму и авиаперевозкам. Границы многих стран закрыты до сих пор, поэтому авиакомпании из сильных игроков превратились в самых слабых.

В списке неудачников не только Boeing, чьи проблемы начались до пандемии, но и Exxon Mobil, а также еще одна круизная компания Carnival.

Агентство приводит данные, согласно которым только в третьем квартале из 600 заемщиков с «мусорным» рейтингом отрицательную EBITDA имеют 47. Это примерно вдвое больше, чем во втором квартале. Иными словами, рост таких компаний носит ужасающие темпы.

При этом стоит отметить, что приведенная выше численность отражает положение дел далеко не полностью. Есть еще  масса непубличных компаний. И есть еще масса компаний за пределами США.

В мире с нормальной финансовой системой, которая могла работать без постоянной подпитки от центральных банков, корпорации с отрицательной EBITDA, за исключением стартапов и быстрорастущих фирм, находились бы на пути к банкротству. Но парадокс заключается в том, что во время этого спада большинство проблемных компаний смогли привлечь миллиарды долларов.

Ставки находятся на нуле, в Федрезерв вливает в рынок по 120 миллиардов долларов ежемесячно, фактически вынуждая инвесторов вкладывать в облигации даже самых ненадежных компаний, чтобы заработать хоть что-то. Но этот замкнутый круг может сохраняться только до тех пор, пока ФРС не начнет повышать ставки.

Даже если пандемия в следующем году завершится, экономика все равно не сможет быстро вернуться в прежнее состояние. Учтем еще, что и до коронавируса были проблемы. Таким образом, все эти компании-банкроты будут по-прежнему испытывать проблемы, а ФРС, для того, чтобы не допустить массового банкротства, придется сделать все, чтобы дать им возможность занимать под низкий процент еще и еще.

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