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Коронавирус в России: установлен новый антирекорд по числу заболевших в сутки

Москва, 05.12.2020

По данным оперативного штаба, в РФ за последние сутки выявили 28 782 новых заболевших, что стало суточным максимумом за всё время пандемии в нашей стране.

Всего к утру 5 декабря общее число заболевших COVID-19 в России составляет 2 431 731. За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 1 916 396 (+27 644) человек, активных случаев – 472 651. Жертвами инфекции в стране стали 42 684 человек – 508 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 7993 - также новый антирекорд. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3726), Подмосковье (+1246), Нижегородская область (+495) и Карелия (+473).

Ранее сообщалось, что утром 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. С 8:00 мск на базе 70 взрослых городских поликлиник окрылись специальные кабинеты, где ежедневно до 20:00 мск можно будет привиться от COVID-19. До конца этого года откроется ещё 100 таких кабинетов, передаёт РИА Новости.

При этом получить вакцину пока могут люди из группы риска. Речь идёт о педагогах, медиках и работниках городских социальных служб. Как пояснила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений — например, те, кто занимается уборкой помещений, младший медицинский персонал и администраторы.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс., 27 ноября - в 27 тыс., 3 декабря - в 28 тыс.

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