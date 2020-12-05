Курс доллара: рубль пробил важную психологическую отметку

Рубль уверенно завершил очередную рабочую неделю, укрепившись в обеих парах. Начав торги с отметок 74,43 за доллар и 90,39 за евро, российская валюта к закрытию основной сессии на Мосбирже прибавила ещё. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,89 руб. (-55,5 коп.), а курс евро 89,72 (-68,25 коп.). Таким образом, доллар упал ниже 74,00 руб. впервые с начала сентября.

По мнению экспертов, рубль заметно подорожал к основным резервным мировым валютам на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и растущим ценам на «чёрное золото».

В частности, об этом заявил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», который подчеркнул, что основным драйвером роста рубля в пятницу стала дорожающая нефть, которая обновила девятимесячные вершины благодаря решению ОПЕК+ более медленно увеличивать добычу в начале следующего года.

Однако рост рубля мог быть более мощным, но рынок акций США ещё в четверг испытал пусть кратковременное, но мощное снижение, реагируя на информацию о логистических проблемах, из-за которых вакцина Pfizer сокращает в два раза план поставок препарата в 2020 году.

«Однако провал котировок быстро выкупили и в пятницу глобальные торговые площадки вновь продемонстрировали рост», – подчеркнул он.

Владимир Зотов из казначейства УБРиР напомнил, что всю прошедшую рабочую неделю доллар активно слабел по отношению ко всем мировым валютам. Это, по мнению, эксперта, стало следствием того, что в США продолжается политическая неопределенность.

«Стало понятно, что действующий президент США Дональд Трамп сдаваться без боя не собирается, так что переход власти там пройдёт не так спокойно. Более того, высока вероятность того, что одним из сценариев этой политической неопределённости может стать приостановка работы американского правительства. Всё это естественно ослабляет доллар и укрепляет другие валюты, в том числе и сегмента ЕМ, к которым относится и рубль», – пояснил Зотов.

Кроме того, как считает он, на рост нацвалюты влияет дорожающая нефть. Напомним, на состоявшемся в пятницу заседании ОПЕК+, которое прошло в формате видеоконференции, стороны пришли к компромиссному решению. Объём добычи с января всё-таки будет повышен, однако не на 2 млн баррелей в сутки, а лишь на полмиллиона. Общее сокращение нефтедобычи по отношению к базовому уровню в январе составит 7,2 млн баррелей. При этом, судя по всему, в дальнейшем добыча продолжит увеличиваться - стороны будут пересматривать условия каждый месяц.

«Решение ОПЕК+ позитивно сказалась на рынке «чёрного золота» – вчера стоимость марки Brent поднималась выше 50 долл. за бочку. Несмотря на это, мы пока считаем, что следующую неделю в обеих парах рубль проведёт без резких курсовых колебаний – к доллару рубль будет торговаться в диапазоне 74,00-75,00, а к евро – в коридоре 90,00-91,00», – прогнозирует эксперт.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что вчера наша валюта продолжила укрепление к доллару и евро, отправив при этом «американца» ниже 74,00 руб.

По мнению эксперта, рубль, что уже традиционно, поддержала нефть марки Brent, которая реагируя на итоги саммита ОПЕК+ подорожала почти до 50 долл. за бочку.

«Но надо сказать, что разнонаправленная динамика валют ЕМ не дала дополнительных ориентиров рублю. Поэтому пока пара рубль-доллар смогла закрепиться в коридоре 73,00-75,00 руб., что, конечно же, хорошо, но могло быть ещё лучше. В дельнейшем же, при сохранении позитивного внешнеполитического фона и стабилизации цен на Brent в районе 50 долл., есть вероятность, что этот валютный тандем пробьёт нижнюю границу этого диапазона», – предположил Зварич.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что закрепление нефтяных котировок в диапазоне выше 49 долл. за баррель даёт возможность рублю в ближайшей перспективе оставаться на достигнутых показателях.

«Мы прогнозируем, что пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 74,50-75,50, а евро-рубль – в пределах 90,00-91,00», – заявил он.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» отметил, на завершившейся неделе рубль активно укреплялся без значимых ценовых движений ОФЗ. А это, по его мнению, может говорить о закрытии спекулятивных позиций.

При этом он убеждён, что до конца года рубль ещё немного подорожает, чему будут способствовать планы российского Минфина продолжить продажу валюты.

«В целом наша валюта в первые 2-3 месяца 2021 года вырастет ещё на 3-4%, но рассчитывать на более солидное укрепление всё-таки пока не приходится», – резюмировал Полевой.