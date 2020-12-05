Лаборатория по превращению Подольска в Амстердам и обратно

35-летнего хипстера в наушниках Колю Фролова (дебютант Вадик Королев) на Курском вокзале обворовывает цыганка. Нынешняя его девушка тут же закатывает скандал и отказывается совместно праздновать надвигающийся Новый год. Но реальный эпикфэйл еще впереди.

Герой обреченно идет на перрон и ждет электричку до родного Подольска. Здесь к нему подходят полицейские и загребают в участок для «выяснения личности». Начальный ход фильма как будто подразумевает, что дальше зрителю предстоит лицезреть типичное артхаусное российское кино.

Однако «социалочка» о беспросветных буднях маленького сутулого человека, который каждый день по два часа ездит из области в столицу, работая за копейки в паршивой газетенке, играет в никчемной группе Liquid Mother (никак Сорокина начитался), гордо оправдывая ее неуспех тем, что в «этой стране такая музыка никому не нужна» — так вот, все это лишь характеристика героя. Сюжет махнет по сложной и нерациональной траектории. Этим вечером человек из Подольска не приедет домой к любимой маме.

Череда дебютов

Карьера популярного прозаика и поэта, плодовитого автора Дмитрия Данилова — на минуточку, номинанта литературных премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «НОС» и лауреата премии Андрея Белого — заметно изменилась в 2016 году, когда он решил на шестом десятке попробовать себя в роли драматурга.

Дебютная пьеса «Человек из Подольска» впервые увидела свет в 2017-ом на подмостках «Театра.Doc» (постановка Михаила Угарова) и уже на следующий год получила главную театральную премию России – «Золотую маску» в категории «Работа драматурга». Так в одночасье Данилов стал одним из лидеров новой драмы. С этого момента беспроигрышный хит расхватали по всей стране: «Человек из Подольска» появился на сценах театров Москвы, Петербурга, Челябинска, Норильска, Йошкар-Олы, Иркутска, Красноярска, Ярославля, Самары, Омска.

Идея конвертировать успешный спектакль в кино давно носилась в воздухе. С соблазнительными предложениями о продаже прав на экранизацию пьесы к Данилову обращались не раз. Но уломать драматурга удалось лишь опытному продюсеру Наталье Мокрицкой, знающей толк в производстве качественного фестивального кино. По всей видимости, сработал богатый послужной список Мокрицкой, работавшей и с Кириллом Серебренниковым («Изображая Жертву», «Юрьев день»), и с Иваном Твердовским («Класс коррекции», «Зоология», «Подбрось»), и с Михаилом Сегалом («Кино про Алексеева»).

Немаловажно и то, что экранизация была доверена петербургскому театральному режиссеру Семену Серзину, поставившему более 30 спектаклей по всей России и основавшему в родном Петербурге независимое театральное объединение «Невидимый театр». Так получилось, что режиссер к тому моменту уже сделал спектакль «Человека из Подольска» в Ярославском театре, и Данилову он понравился. Для Семена Серзина «Человек» — полнометражный дебют. Его премьера состоялась в конкурсной программе 31-го «Кинотавра». Жюри отметило фильм специальным дипломом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма».

Люби Подольск как Амстердам

В полицейском участке Колю Фролова ждет квартет весьма странных героев. Два мента-интеллектуала (оксюморон?) в исполнении звезды Театра им. Пушкина Владимира Майзингера и играющего ему под стать актера Михаила Касапова, придурковатый Человек из Мытищ (Илья Борисов) и женщина-полицейский, она же Госпожа капитан Марина, она же Виктория Исакова. Кстати, отличное перевоплощение актрисы — такую честную казенную улыбочку только на лице депутата перед избирателями увидишь.

Происходящему далее можно смело дать определение — чудовищная дичь. Тем не менее, к ней потихоньку привыкает и герой, и смотрящий на экран. А дичь тем временем плавно трансформируется в психологическую игру с довольно ясной целью.

В течение нескольких часов полицейские будут с пристрастием допрашивать Колю о том, что примечательного он видит по дороге на работу, выпытывать факты из семейной жизни и истории города Подольска. Естественным образом здесь вспоминаются слова самого Дмитрия Данилова о смысле его текста: «В большей степени эта пьеса о нашей ненаблюдательности. О том, что почти всегда мы не замечаем ничего интересного, красивого в окружающей нас реальности».

Бред разгоняется в геометрической прогрессии, затягивает в трагикомическую воронку. Менты начинают жонглировать обязательными познаниями «интеллигента»: от «Черного квадрата» Малевича до Владимира Сорокина, экспериментальной немецкой группы Einsturzende Neubauten и «4’33» Кейджа. Затем убеждают Колю спеть гимн Москвы, после чего Человек из Мытищ успокоит: «Они тебя еще заставят гимн Подольска выучить. А гимн Щербинки самому написать».

Вскоре полицейские устроят дикие танцы под речитатив «Ай, лёлэ лёлэ лёлэ. Хэй! Хэй! Лёлэ лёлэ», отведут несчастного арестованного в лабораторию, напялят на него электроэнцефалограф и будут дотошно, в мельчайших подробностях «устанавливать его личность».

Люди в погонах никак не поймут, почему же Коле так не нравится родной Подольск — «Заводы эти сплошные. Промзоны. Город заводов. Ничего интересного нет» — и чем он хуже Парижа и Амстердама? В спор вступает героиня Виктории Исаковой, эротичным голосом растолковывая необразованному хипстеру правду: «Вас научили, что пряничные домики семнадцатого века на амстердамских каналах — это красиво, а хрущевские пятиэтажки — безобразно. Вас просто этому научили, и вы научились. На самом деле это не так. И пряничные домики, и пятиэтажки одинаково прекрасны». Звучит излюбленная тема драматурга Данилова — отношения отечественных космополитов с Родиной. Вся эта вакханалия в полицейском дурдоме устроена, чтобы в затюканном жизнью хипстере Коле разбить автоматизм «нелюбви к родине». Авторы картины будто «врубили» типичный макабр риторики, несущейся с центральных телеканалов, от коей замирает в гипнозе «глубинный народ», а люди чуть пообразованней двигают в эскаписты.

Однако это лишь первый пласт устройства российского социо-политического ландшафта. Создатели уходят глубже — затрагивают экзистенциальную тему человека, который не должен (а приходится) жить в автоматическом режиме. «Человек из Подольска» — будто перепевка двух трактовок кафкианского «Процесса»: мощный образ предтоталитарного государства и философское исследование вины жертвы режима, вины, с которой в конечном счете смиряется главный герой.

В начале второго часа, когда Госпожа капитан Марина с грацией Багиры из «Маугли» потянет растерянного Колю в бассейн (расположенный тут же, во дворе участка), зритель, уставший от ужаса и смеха, перестанет чему-либо удивляться и вместе с героем окончательно впадет в столь знакомое нам состояние выученной беспомощности.

Но вскоре вконец одуревший арестант (читай — народ) взрывается и начинает вершить кровавую революцию. Или это сон? А может — кошмар, что порой снится правителям и заставляет их закручивать гайки и пугать и без того загнанных в полумеханическое существование граждан?