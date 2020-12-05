Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде на Новый год

Новый год уже не за горами: магазины украсили витрины шариками и мишурой. Наверное, пора и нам с вами вешать гирлянды и пытаться создать новогодний антураж дома. Год 2020 нас, мягко говоря, расстроил, принеся очень много самых разных проблем и бед. Поэтому хочется, чтобы он уже ушёл и унёс все это с собой куда-нибудь далеко-далеко.

Ограничения с нас не сняли из-за коронавируса и многие города, например Санкт-Петербург, рекомендуют не приезжать к ним в гости на праздники. Что поделать – будем сидеть дома и праздновать сами по себе. Но от этого ещё интереснее становится, какая погода нас будет ждать с боем курантов. Мороз и солнце с чудесными днями? Дождь со слякотью или холода с метелями, что нос не высунешь на улицу (привет Норильск, мысленно мы все с тобой)?

Так что давайте глянем, что нам обещают синоптики на новогодние праздники и порадуемся, ну или в очередной раз огорчимся.

Погода на Новый год в Сибири и на Урале

В Сибири Новый год будут встречать с неприлично тёплой погодой для этого традиционно холодного региона – по прогнозу метеорологов всего-то около минус 10-11. Однако синоптики обещают небольшие осадки. Уром 1 января мороз в некоторых областях Сибири немного усилится, но температурный фон всё равно останется ниже климатической нормы. Например, в Новосибирске будет минус 12-14, в Омске – минус 13-15, в Кемерове – минус 14-16.

В начале зимних каникул днём станет более комфортно – минус 10, по ночам на градусов 5-6 холоднее. Более морозный атмосферный фронт придёт в Сибирь после 6 января: столбики термометров днём будут показывать минус 16-18, а по ночам местами минус 20. Рождество принесёт обильные снегопады, при этом потепление до минус 8-9, по ночам будет, понятное дело, похолоднее, но ненамного.

Урал почти все праздники будет находиться под тёплым фронтом. Днём в самом конце декабря прогнозируется минус 5-6, после полуночи – минус 10. Начало января обещают снежным, ветреным, но температура падать не будет и никаких страшных морозов не планируется.

К Рождеству снег почти на всей территории Урала прекратится, морозы тоже не придут, а климатическая обстановка продолжит оставаться довольно мягкой и приятной – самое то, чтобы гулять на свежем воздухе. Так что не убирайте далеко санки, лыжи и «ватрушки».

Прогноз погоды на Новый год в Крыму и Краснодарском крае

В Крым Новый год придёт с теплом: ветер и дожди, которые были до этого, прекратятся. Лучше всего встречать праздники в Ялте – там синоптики обещают плюс 10, солнце, полное безветрие и пальмы вместо привычных ёлок. Сказка, да и только!

В остальной части полуострова температура будет плюс 5-7, кое-где возможен небольшой дождик, но всё равно ожидается очень комфортная погода, прежде всего для прогулок.

В Краснодарском крае также будет довольно приятная обстановка на Новый год: тёплые воздушные массы придут сюда в конце декабря. Правда, аномально показателей температуры воздуха ждать всё-таки не приходится. Более того, метеорологи робко обещают заморозки с боем курантов. В начале новогодних каникул будет местами прохладно.

Правда, такой прогноз не относится к Сочи. Здесь погода порадует теплом с приправой из дождя, а в горах - снега. В самом Сочи будет плюс 10 почти все праздничные дни. Но, если вы хотите отправиться в горы, чтобы покататься на лыжах, то отлично: на склонах будет снег лежать, а лёгкий мороз только взбодрит и прибавит настроения.

Погода на Новый год в Санкт-Петербурге

Атлантическое тепло, по прогнозу синоптиков, ближе к Новому году затопит город на Неве и вместо мороза тут будет стоять плюсовая температура и идти дожди, иногда разбавляемые мокрым снегом. Естественно, жителей СПб это не порадует, но деваться некуда: глобальное потепление.

Все новогодние праздники пройдут зедсь под перестук капель по крыше. А мороза и снега не предвидится. В ночь на 1 января синоптики обещают Северной столице плюс 2 и осадки. Каникулы тоже пройдут с плюсовой температурой и совсем не будут располагать к гулянию: Санкт-Петербург ждёт серая хмарь, слякоть, может быть снег с дождём, и никакой новогодней сказки с красивыми видами.

По ночам возможны заморозки до минус 2, но из-за них по утрам будет скользко на дорогах. В общем каникулы здесь пройдут под зонтами, а о том, чтобы покататься на лыжах, наверное, можно забыть.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

К концу декабря синоптики обещают потепление и в Москве. По их данным, столичный регион встретит 2021 год с температурой воздуха около нуля градусов. Ещё метеорологи обещают сильный и мокрый снег. Да и вообще начало января принесёт в Москву и Подмосковье снегопады и шквалистый ветер – совсем не время для прогулок, так что можно спокойно доедать оливье и мандарины.

После 3 января в регион придёт холодный фронт. Поэтому воздух днём остынет до минус 7. А вот снег идти будет почти до Рождества, и на него же придут морозы до минус 12 днём, а по ночам возможно будет и минус 15. Одна радость – снег валить перестанет, а ветер наконец-то успокоится.

Вот такой предварительный прогноз погоды на Новый год обещают нам синоптики. Верить ему или нет – каждый решает сам, но даже если вам пообещали тепло и дожди, шапки и шубы далеко не убирайте, мало ли что.