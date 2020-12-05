Украинский суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал незаконным и недействительным решение Одесского областного совета о признании в Одесской области русского языка как регионального.
Одесский областной совет в августе 2012 принял решение о придании русскому языку статуса регионального в Одесской области на основании закон «Об основах государственной языковой политики». В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции.