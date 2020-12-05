В Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна

В столице Армении на площади Свободы прошел митинг оппозиционных сил, которые требуют отставки с премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры обвиняют Пашиняна в предательстве из-за подписания 9 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе. В митинге приняло участие несколько тысяч человек.

Ранее бывший президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (1994-1997 гг.) экс-президент Армении (1998-2008 гг.) Роберт Кочарян заявил, что новые власти Армении сделали войну в Карабахе неизбежной.

«Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», – заявил Кочерян.

В ответ на эти обвинения Пашинян заявил, что именно Кочарян прекратил переговоры о статусе Нагорного Карабаха с Азербайджаном.

«Дело дошло до того, что человек, который вывел Нагорный Карабах из переговоров и свел процесс к диалогу между Арменией и Азербайджаном, обвиняет нас в том, что конфликт стал рассматриваться в качестве территориального спора из-за нашей политики. Вопрос стал так рассматриваться после того, как Армения стала вести переговоры вместо Нагорного Карабаха, а это произошло 20 лет назад», – сказал Пашинян.