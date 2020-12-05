В Москве стартовала вакцинация от COVID-19

Утром 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. С 8:00 мск на базе 70 взрослых городских поликлиник окрылись специальные кабинеты, где ежедневно до 20:00 мск можно будет привиться от COVID-19. До конца этого года откроется ещё 100 таких кабинетов, передаёт РИА Новости.

При этом получить вакцину пока могут люди из группы риска. Речь идёт о педагогах, медиках и работниках городских социальных служб. Как пояснила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений — например, те, кто занимается уборкой помещений, младший медицинский персонал и администраторы.

Чтобы получить вакцину, надо по предварительно записаться через портал mos.ru. Жители Москвы могут сделать прививку от коронавируса, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от COVID-19, в последние 30 дней не делали прививок, а также не болели ОРВИ.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Также известно, что прививать будут отечественной вакциной «Спутник V». По мере поступления этого препарата список категорий для записи на прививку будет расширяться, охватив в итоге всех москвичей.

К концу следующей недели вакцинация от коронавируса также стартует по всей России.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые привьются от коронавируса вакциной «Спутник V», получат сертификат о выполненной прививке. В нём будут зафиксированы даты первого и второго этапа вакцинации, и если организм пациента даст побочные реакции, информация об этом также будет внесена в сертификат. Данные из него будут внесены в электронную медицинскую книжку пациента.

Кроме того, каждый прошедший иммунизацию от COVID-19, получит специальную памятку. В ней, в частности говорится: «Иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, но полностью сформируется через две-три недели после введения второго компонента». Тем не менее, даже тем, кто привился, рекомендуется продолжать носить медицинские маски.

Подробно об этом читайте в материале Эксперт Online» «Вакцинация: шприц на старт».