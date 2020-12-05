Во Франции проходят митинги профсоюзов и противников закона о полиции

В большинстве городов Франции проходит ежегодный (в первую субботу декабря) марш профсоюзов. Лидеры профсоюзов призывали трудящихся выйти на митинги под лозунгами недопущения роста социального неравенства и требований не допустить массовых увольнений.

В этом году к профсоюзным митингам присоединились противники законопроекта о «глобальной безопасности», который запрещает раскрывать личность полицейских, в том числе снимать их во время исполнения служебных обязанностей. Законопроект предусматривал наказание штрафом в 45 тысяч евро или годом тюремного заключения за распространение видеозаписей, на которых видны лица или другие «элементы идентификации» полицейских и жандармов, если такие видео могут нанести вред их «физической и психической неприкосновенности».

Ранее бывший глава МВД Франции, глава фракции «Вперед, Республика» в нижней палате парламента Кристоф Кастанер заявил, что парламентское большинство, предложит новую версию 24-й статьи законопроекта о «глобальной безопасности». «Как законодатели, мы должны быть гарантами свобод и основных прав, в первом ряду которых, конечно же, свободы выражения и свобода прессы», – сказал Кристоф Кастанер.

Это заявление Кастанера прозвучало после того, как во Франции прошли многочисленные акции протеста против запрета снимать действия полиции. Митинги вылились в столкновения с полицией, в ходе которых пострадали протестующие и стражи порядка.