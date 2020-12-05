ВОЗ: число инфицированных коронавирусом превысило 65 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по ее данным число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 65 007 974 человек. От заболевания COVID-19 умерло 1 507 018 пациентов.

Кроме того, ВОЗ сообщила, что за послание сутки в мире от COVID-19 умерли 6 348 человек, а у более чем 403 тыс был диагностирован коронавирус.

Ранее сообщалось, что России за последние сутки выявили 28 782 новых заболевших, что стало суточным максимумом за всё время пандемии в нашей стране.

Всего к утру 5 декабря общее число заболевших COVID-19 в России составляет 2 431 731. За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 1 916 396 (+27 644) человек, активных случаев – 472 651. Жертвами инфекции в стране стали 42 684 человек – 508 за последние сутки.