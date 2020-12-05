Возобновляется строительство «Северного потока-2»

Специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом, продолжит строительство подводной части газопровода «Северный поток-2», сообщает РБК. Издание ссылается на новое навигационное предупреждение, объявленного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.

В навигационном предупреждении говорится, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар, показывает MarineTraffic (сервис по отслеживанию судов в реальном времени).

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций со стороны США.