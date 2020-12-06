Бавария ужесточает карантин из-за коронавируса

В германском регионе Баварии местное правительство на экстренном заседании приняло решение усилить карантинные меры из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает Deutsche Welle.

С 9 декабря 2020 года по 9 января 2021 года в Баварии будет действовать «режим катастрофы» (чрезвычайного положения). Баварцы смогут покидать дома только «по серьезным причинам», распитие алкоголя на свежем воздухе запрещено, а в некоторых районах будет введен комендантский час. Запрещены встречи групп более пяти человек, проживающих не более чем в двух домохозяйствах.

«Мы не изменим этого решения. Показатели слишком высоки», – сказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

При этом некоторые послабления будут действовать во время празднования Рождества – с 23 по 26 декабря. В этот период разрешено будет встречаться группами до десяти человек из максимально десяти домохозяйств.