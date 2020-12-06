Экс-президент Украины пригрозил России отключением от SWIFT из-за Донбасса

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что если в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе не будет прогресса до конца 2020 года, то Киев предложит отключить Россию от международной платежной системы, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы…, если это (прогресса на переговорах) не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», – сказал Кравчук.

Последняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Так же стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и саммит не состоялся.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости изменить Минские соглашения, которые лежат в основе всех предыдущих «нормандских» договоренностей и минского переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы.