Коронавирус в России: число новых заболевших за сутки впервые превысило 29 тыс.

По данным оперативного штаба, в РФ за последние сутки выявили 29 039 новых заболевших, что стало очередным суточным рекордом. Всего к утру 6 декабря общее число инфицированных COVID-19 в России составляет 2 460 770. За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 1 937 738 (+21 342) человек, активных случаев – 479 891. Жертвами инфекции в стране стали 43 141 человек – 508 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 7512. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3753), Подмосковье (+1295), Нижегородская область (+484) и Карелия (+469).

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в Москве в ходе вакцинации собираются привить от коронавируса COVID-19 около 7 млн человек. При этом он подчеркнул, что сразу «такую машину не раскрутишь».

«Поэтому необходимо постепенно её раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение», – пояснил Собянин.

Напомним, утром 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. С 8:00 мск на базе 70 взрослых городских поликлиник окрылись специальные кабинеты, где ежедневно до 20:00 мск можно будет привиться от COVID-19. До конца этого года откроется ещё 100 таких кабинетов.

Вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс., 27 ноября - в 27 тыс., 3 декабря - в 28 тыс.