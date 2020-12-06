МСП нуждаются в новых мерах поддержки

По данным Банка России, портфель кредитов малых и средних предприятий (МСП) вырос с 4,74 трлн рублей на начало года до 5,43 трлн рублей на конец сентября. «За период с начала года по 1 октября портфель кредитов МСП показал прирост около 15 процентов, в то время как за аналогичный период прошлого года прирост составил всего два процента. Учитывая, что объемы выдачи кредитов по сравнению с прошлым годом оказались несколько ниже (примерно на два с половиной процента), рост кредитного портфеля может быть связан со снижением его оборачиваемости из-за различных программ реструктуризации (как государственных, так и собственных программ банков)», — поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.

По данным мониторинга, только 13% опрошенных компаний констатировали увеличение выручки и стабильную работу по сравнению с 2019 годом. У 20% компаний выручка снизилась не более чем на 30%, у 68% — не более чем на 80%, у 19% снижение превысило 80% или их бизнес закрылся. В качестве основной проблемы предприниматели чаще всего называют сокращение спроса. 82% респондентов отметили, что спрос на их продукцию за десять месяцев с начала 2020 года сильно уменьшился или совсем исчез.

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