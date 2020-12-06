Собянин заявил о необходимости вакцинирования 7 миллионов человек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прививку то коронавируса должны получить 6-7 млн москвичей, сообщает «Интерфакс».

«Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения хладовой цепи - доставку, хранение», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. На первом этапе вакцинация проводится для граждан, которые находятся в основной группе риска – это врачи и учителя.