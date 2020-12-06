США официально признают уроженцев Южных Курил японцами

CША относят россиян, родившихся на Южных Курилах, к уроженцам Японии – об этом говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японскую газету Hokkaido Shimbun.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Япония претендует на российские острова курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны. Из-за территориальных претензий Токио между СССР и Японией не был заключен мирный договор.