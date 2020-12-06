В Молдавии избранный президент организовала митинг против действующего главы государства

На центральной площади Кишинева проходит митинг, который собрался по призыву избранного президента Молдавии Майи Санду. В митинге принимает участие Санду и около 20 тыс ее сторонников.

Поводом для митинга протеста послужило решение молдавского парламента от 3 декабря 2020 года передать контроль над Службой информации и безопасности (главная спецслужба страны) от президента страны к парламенту. Помимо отмены этого решения Санду и ее сторонники требуют отставки правительства и внеочередных парламентских выборов. Кроме того, митингующие требует вступления Майи Санду 10 декабря, в то время как по законодательства Молдавии ее инаугурация должна состоятся 24 декабря.

Ранее Майя Санду, победившая 15 ноября на президентских выборах в Молдавии, заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и сформировать миротворческую гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.