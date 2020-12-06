В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн человек

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в Москве в ходе вакцинации собираются привить от коронавируса COVID-19 около 7 млн человек.

В эфире телеканала «Россия 1» мэр подчеркнул, что сразу «такую машину не раскрутишь».

«Поэтому необходимо постепенно её раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение», – пояснил Собянин.

Напомним, утром 5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. С 8:00 мск на базе 70 взрослых городских поликлиник окрылись специальные кабинеты, где ежедневно до 20:00 мск можно будет привиться от COVID-19. До конца этого года откроется ещё 100 таких кабинетов.

При этом получить вакцину пока могут люди из группы риска. Речь идёт о педагогах, медиках и работниках городских социальных служб. Как пояснила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений — например, те, кто занимается уборкой помещений, младший медицинский персонал и администраторы.

Чтобы получить вакцину, надо по предварительно записаться через портал mos.ru. Жители Москвы могут сделать прививку от коронавируса, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от COVID-19, в последние 30 дней не делали прививок, а также не болели ОРВИ.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 72 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 9 349 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 74 пациента, а у 7 993 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 640 050 человек.