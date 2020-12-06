В Совфеде оценили идею Кравчука отключить Россию от SWIFT

Первый заместитель главы комитета по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты парламента РФ Елена Перминова оценила идею председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука об отключении России от расчётной системы SWIFT. По её словам, это всё нереализуемо, передаёт РИА Новости.

«Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы, – убеждена сенатор. – Исключение нашей страны из этой системы и нереально, и нереализуемо, так Россия занимает в ней очень значительное место».

При этом член Совфеда напомнила, что предложения исключить РФ из международной расчётной системы время от времени поступают.

«Но, ещё раз подчеркну, реализованы они не будут», – резюмировала Перминова.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что если в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе не будет прогресса до конца 2020 года, то Киев предложит отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Напомним, последняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Так же стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и саммит не состоялся.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости изменить Минские соглашения, которые лежат в основе всех предыдущих «нормандских» договоренностей и минского переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы.