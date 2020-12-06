Вашингтон признал рождённых на Курилах россиян японскими подданными

Официальный Вашингтон уже долгие годы считает россиян, которые родились на Южных Курилах, японцами. Об этом, в частности, говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте американского Госдепа, передает РИА Новости.

В инструкция подчёркивается, что Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине – к России.

Таким образом, США исходят из того, что территория Южных Курил до окончания Второй мировой войны находилась под контролем Токио. Поэтому и в современных условиях Вашингтон до сих пор признает суверенитет Японии над Курилами.