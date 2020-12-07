Беглов: Петербург на грани полного локдауна

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну, сообщает «Интерфакс». Губернатор констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи – на пределе эффективности.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией – это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила...Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом. До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - «красная черта», за которой– отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», цитирует информационное агентство выступление Беглова в еженедельном радиообращении.