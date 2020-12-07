Будущее американского хайтека

Будучи президентом США, Дональд Трамп не раз обрушивал свое недовольство на социальные сети, однако он мало что сделал для того, чтобы остановить рост экономической мощи крупнейших технологических компаний. Совокупная рыночная стоимость Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft утроилась по сравнению с 2,3 трлн долларов, которые они стоили в день выборов 2016 года. Эти пять компаний в настоящее время составляют почти четверть общей стоимости S&P 500, что примерно вдвое больше их доли четыре года назад.

В случае прихода в Белый дом «своего» для американского хайтека Джо Байдена, ситуация для крупных игроков на рынке может даже ухудшиться. Если в ЕС считают, что регулировать монополии нужно сильнее, то в США — и при Байдене такой сценарий наиболее вероятен — продолжат ждать, пока рынок сам подскажет правильное решение. При таком подходе вместо предлагаемых рядом сенаторов инициатив об искусственном разделении корпораций администрация Байдена, как в свое время и кабинет Барака Обамы, будет прежде всего сдерживать слияния и поглощения. При Обаме были остановлены такие сделки, как T-Mobile и Sprint, Time Warner и Comcast.

Подробнее читайте в статье «Технологии в эпоху Байдена».