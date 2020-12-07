Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в комментарии ФАН рассказала, что большинство людей набирают зимой лишние килограммы из-за недостатка солнца, при этом «гора «капустной» одежды способствует ослаблению контроля над фигурой». Врач заметила, что зимой, как правило, люди меньше двигаются и через несколько холодных недель, многие замечают у себя признаки лишнего веса. Для того, чтобы не потерять «летнюю» фигуру, диетолог советует обязательно рассчитывать количество потребляемых в день калорий, а также постараться сократить в рационе сладости и жареную пищу, особенно животного происхождения. Она советует употреблять хлеб грубого помола в небольших количествах, вареное мясо, жирную рыбу, яйца, немного сала с чесноком.

Ноев отмечает, что зимой также необходимо пить много воды, как и летом, поскольку, по ее словам, «наше тело на 65-80% состоит из воды и норму в 30 мл на кг веса никто не отменял». Она советует не забывать и про травяные чаи - имбирный, липовый, облепиховый. Не забывайте про активность и старайтесь гулять, напоминает врач.

«Любой человек не захочет покинуть теплый офис. Но, вы гарантированно получите немало выгод, если решитесь на такие подвиги», - заявила Александра Ноев.

Наконец, врач советует высыпаться. По ее словам, ложиться спать лучше до 11 часов вечера, поскольку «самый важный период восстановления в нашем организме – с 22.00 до 1.00 часов».

Ранее диетологи предостерегли от полного исключения сладостей из своего рациона ради избавления от лишних килограмм. Врачи советуют не лишать себя нескольких долек шоколада или одного зефира в день.