Германия считает претензии США к «Северному потоку-2» неправомерными

Представитель министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Берлин отвергает американские экстерриториальные санкции во отношении газопровода «Северный поток-2», так как считает их несовместимыми с международным правом. «В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям», – цитирует «РИА Новости» Айхлер.

Ранее сообщалось, что специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом, продолжит строительство подводной части газопровода «Северный поток-2». В навигационном предупреждении, объявленном Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, говорится, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций со стороны США.