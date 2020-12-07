Комплексный подход к развитию ОЭЗ

Особые экономические зоны могут быть мощными движущими силами экономического роста, причем обеспечивающими реализацию промышленной политики с «лазерным прицелом» в стимулировании приоритетных отраслей. Особая экономическая зона — это территория специальных таможенных и налоговых преференций. Мировой опыт применения инструментов государственной политики через внедрение ОЭЗ показывает выдающиеся результаты. Яркий пример — свободная экономическая зона Шэньчжэнь: объем производимой там продукции в 2017 году составил 338 млрд долларов, удвоившись за семь лет. В Дубае только за первые девять месяцев 2018 года общий объем торговли в свободных экономических зонах вырос на 22%. В свободных зонах Бангладеш, ориентированных на экспортную переработку, в 2017 году было занято 481 тыс. работников, что составило 19% от общей численности занятого населения.

В России, несмотря на усилия правительства, большое число ОЭЗ не справляется со своими задачами. Многие работают до достижения порога убыточности и не способствуют развитию конкурентоспособности, росту экспорта и внедрению инноваций. Успешный алгоритм развития ОЭЗ заключается в способности пройти пять ключевых этапов развития.

Начинать стоит со стратегии. Необходимо сформировать концептуальное видение, базирующееся на стратегических целях, системе ценностей, специализации вокруг региональных компетенций, представленных человеческим капиталом, обеспечивающим конкурентное преимущество.

На втором этапе придется заняться преодолением разногласий в правоприменении обещанных стимулов: необходимо создание сервиса по принципу «одного окна» для таможенной очистки в режиме особой зоны, налоговых вычетов, декларирования нулевых ставок по налогам на недвижимость и транспорт, конечная же задача — управление временными ресурсами инвестора.

И вот после этого следует перейти к третьему этапу — привлечению якорных инвесторов, именно они определят отраслевую специфику ОЭЗ и сформируют уникальную специализацию в межрегиональном разделении труда. В задачи этого этапа также входит развитие технико-внедренческой инфраструктуры и НИОКР, что позволит обеспечивать потребности промышленности нового поколения.

Эксплуатация современной промышленной площадки — это постоянная оптимизация и борьба за рациональное использование ресурсов через внедрение концепции бережливого производства, соответствие экологическим нормам и стандартам ISO, а также постоянная «схватка» с естественными монополиями по вопросам тарифной политики. На четвертом этапе стоит уделить внимание созданию экосистемы для инвесторов, которая будет обеспечивать сервисы: центры компетенций, логистических провайдеров, соответствующую социальную инфраструктуру и т. п.

Все этапы следования к стратегической цели недостаточны без реализации пятого этапа. Управляющая компания должна способствовать активным коммуникациям с местным сообществом, прилагать усилия к открытости и формированию позитивного отношения к инвестору и бизнесу. Важно предотвратить репутационные риски и фискально-обвинительное давление на инвестора, предупредить «страхи о неравных возможностях» (резиденты ОЭЗ не платят налоги и пошлины), сформировать площадку для кооперации на базе компетенций и встраивания в цепочку поставки.

Все этапы в совокупности являются единым ценностным предложением для инвесторов. Сама по себе модель ОЭЗ имеет огромный потенциал, вокруг нее формируется множество заинтересованных сторон с собственными ценностными ориентирами и лобби. Оптимальный вариант поддержания устойчивости такой системы — кооперация институтов власти, научно-образовательных региональных центров, институтов развития, гражданского общества, позволяющая поддерживать механизм реализации проекта инвестора и быть вовлеченными в решение его проблем. Именно в соответствии с приведенной схемой идет развитие ОЭЗ «Моглино».

ОЭЗ «Моглино» создана в Псковской области в 2012 году, сейчас ее резидентами являются 15 российских и иностранных компаний. Один из якорных резидентов ОЭЗ — компания «Титан-полимер», которая создает производство ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата). В ближайшие два-три года за счет развития производств на территории особой экономической зоны «Моглино» в регионе будет создано 1300 новых рабочих мест.

ОЭЗ «Моглино» — это 300 га промышленной инфраструктуры мировых стандартов: газ, электричество, водоснабжение, дорожная сеть. Управляющая компания обеспечивает консалтинговые услуги one-stop shop, максимально упрощая процедуры и документооборот от этапа инициации проекта и до сопровождения в процессе деятельности. Задача этого этапа — выйти за рамки меморандумов о взаимопонимании и перейти к реализации таможенных и налоговых преференций при тесном сотрудничестве с администрацией субъекта, таможенными органами, институциональной средой федерального и регионального уровня.

Следующий этап — обеспечение современной экосистемы коммуникаций в направлении цифровизации сервисов и работы с информацией через интернет-платформы. Это позволит соединить множество раздробленных информационных источников, особенно связанных с тяжело идущими на контакт структурами, от которых зависит формирование и реализация политики в ОЭЗ, контроль и следование стратегическим целям.

Развитие промышленных компаний во многом зависит от их способности к трансформации в направлении нового спроса, стратегии масштабирования и создания цепочки добавленной стоимости через микролокализацию, внедрение инноваций в свои процессы и продукты на базе НИОКР. Кроме того, компании сегодня испытывают огромный дефицит квалифицированной рабочей силы, способной обслуживать высокотехнологичное оборудование, следовать концепции бережливого производства и обеспечивать экомониторинг.

Система платформы призвана обеспечить формирование центра компетенций через постоянное обучение и связь между научными организациями, институтами развития, властью и бизнесом.

На каждом этапе — свои паттерны восприятия, требующие проводников для понимания. Особая экономическая зона, по сути, маленькое государство, в котором переплетаются интересы множества стейкхолдеров, и здесь необходим двусторонний механизм взаимодействия, обмен опытом правоприменения, формирование устойчивых бизнес-моделей, адаптация финансовых инструментов, инженерных практик в инфраструктурных решениях и повышение квалификации на постоянной основе.

Стратегия развития ОЭЗ «Моглино» лежит в основе четырех парадигм: кластерная концепция на базе якорного резидента «Титан Полимер»; создание центра компетенций на базе технико-внедренческой инфраструктуры «Моглино-2» в рамках промышленного технопарка; научно-технологическая кооперация и стимулирование инновационных стартапов с учетом региональной специализации (био-физико-химическая и экологическая направленность); создание логистического центра, обеспечивающего транзит и обработку e-commerce грузов по технологии 4 PL.

ОЭЗ «Моглино» находится в 45 км от границы с Евросоюзом, на пересечении трех крупных агломераций: московской, ленинградской и европейской. Сегодня наши резиденты — это компании, реализующие проекты в области синтеза полимеров, выращивания кристаллов, сублимации агропромышленных продуктов, сжижения газов в промышленных и медицинских целях и др. Управляющая компания совместно с администрацией региона работает над разрешением возникающих проблем. В ближайшее время мы ожидаем инвестиций не только в промышленное производство, но и в инфраструктуру территорий, прилегающих к ОЭЗ ППТ «Моглино».