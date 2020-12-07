Курс доллара: что будет с рублем после мощного скачка

Рубль уверенно завершил прошедшую рабочую неделю, солидно укрепившись в обеих парах. В пятницу, 4 декабрю к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составлял 73,89 руб., а курс евро – 89,72 руб. Таким образом, за пять рабочих дней «американец» подешевел сразу на 2,16 руб., а «европеец» – на 1,15 руб.

По мнению экспертов, рубль на прошлой неделе заметно прибавил к основным резервным мировым валютам на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и растущим ценам на «чёрное золото».

Напомним, на состоявшемся в пятницу заседании ОПЕК+, которое прошло в формате видеоконференции, стороны пришли к компромиссному решению. Объём добычи с января всё-таки будет повышен, однако не на 2 млн баррелей в сутки, а лишь на полмиллиона. Общее сокращение нефтедобычи по отношению к базовому уровню в январе составит 7,2 млн баррелей. При этом в дальнейшем добыча продолжит увеличиваться – стороны будут пересматривать условия каждый месяц.

«Решение ОПЕК+ позитивно сказалось на рынке «чёрного золота» – вчера стоимость марки Brent поднималась выше 50 долл. за бочку. Несмотря на это, мы пока считаем, что следующую неделю в обеих парах рубль проведёт без резких курсовых колебаний – к доллару он будет торговаться в диапазоне 74,00-75,00, а к евро – в коридоре 90,00-91,00», – заявил Владимир Зотов из казначейства УБРиР.

В том, что рубль все последние сессии активно поддерживали нефтяные котировки отметил и Олег Богданов из QBF.

«Главным фактором мощного укрепления национальной валюты действительно стал рост мировых цен на нефть. Благодаря этому пара доллар-рубль сначала легко преодолела важный уровень поддержки в 75,00, после чего также внешне просто ушла за отметку в 74,00. Впрочем, это не означает, что перспективы рубля радужные. Напротив, фундаментальная картина сейчас складывается явно не в пользу нашей валюты», – считает эксперт.

Как пояснил он, уровень инфляции в РФ стремительно приблизился к ключевой ставке ЦБ. Кроме того, доходность российских ОФЗ не показывает никакой чёткой тенденции к снижению, что вызывает серьёзную тревогу у глобальных игроков.

«Поэтому даже малейший негатив на западных площадках спровоцирует резких разворот в основных валютных парах. В этой связи, мы полагаем, что на этой неделе доллар подорожает к рублю, вернувшись ближе к верхним границам коридора 75,00−78,00», – предположил Богданов.

С ним не согласен Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который считает, что в ближайшие сессии рубль продолжит оставаться сильной валютой благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы, к которым относится и рубль.

По мнению эксперта, ещё до конца этой недели пара доллар-рубль имеет все возможности уйти в нижнюю границу коридора 73,00-75,00.

«Рубль в ближайшие дни вновь поддержат цены на нефть, а также оптимизм участников глобальных рынков из-за скорого начала массовой вакцинации от коронавируса в мире. Всё это поможет паре доллар-рубль прочно закрепиться ниже 75,00 руб. и попытаться пробить уровень сначала в 74,00, а затем и в 73,00», – сказал Зварич.

Олег Кочетков из МТС-банка также уверен, что у российской валюты на предстоящей рабочей неделе остаются неплохие шансы для дальнейшего укрепления, которое станет возможным благодаря усилению роста товарных цен, сопровождаемых снижением доллара к другим мировым валютам.

«Также продолжают восстанавливаться цены на «чёрное золото», а на площадках акций стран-экспортеров ресурсов продолжается крутое ралли. Всё это позволяет надеется на то, что рубль сумеет не только сохраниться в нынешних пределах, но и оказаться возле 72,00 руб.», – отметил он.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» не так оптимистичен, но и поводов для снижения рубля не видит. По его мнению, на фоне общего интереса к риску и к валютам сегмента ЕМ, рубль сохранит свою привлекательность для иностранных покупателей.

«Если никаких серьёзных потрясений в мире не произойдёт, то на этой неделе пара доллар-рубль будет торговаться в пределах 74,00–76,00, что, как мы, считаем, является вполне объективным курсом для российской валюты», – резюмировал он.