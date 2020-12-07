Минздрав предлагает ограничить передвижение между регионами РФ из-за коронавируса

По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, сегодня существует необходимость ограничить передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе, требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта», - заявил чиновник 7 декабря в ходе конференции «Медицина и качество – 2020».

Также глава ведомства считает, что возможен и запрет на некоторые виды деятельности, которые могут привести к массовому скоплению людей. Особенно, по словам Мурашко, это касается мероприятий, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Он призвал по-прежнему соблюдать меры личной безопасности, а именно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мурашко заявил, что в России периодически возможно введение системы ограничений и локдаунов до того момента, пока ситуация с коронавирусом не станет фармацевтически управляемой.

«Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», - заявил Мурашко. Он отметил, что уже существуют научно доказанные данные об эффективности ограничений в условиях распространения «фармацевтически неуправляемой инфекции».