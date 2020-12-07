Надо ли бояться электронной трудовой книжки

Заканчивается переходный период для введения электронных трудовых книжек. Но в большинстве компаний сектора МСП, не готовы переходить на их использование.

Представители компаний, опрошенных сервисом для малого и среднего бизнеса «БухСофт», полагают, что электронные трудовые книжки повлекут за собой, как минимум дополнительную отчетность, сообщило агентство РБК. Кроме того, предпринимателям просто не хватает квалифицированных кадровиков для ведения таких трудовых.

Согласно исследованию, перейти на новый формат оказались готовы лишь 11,8% компаний. Там уверены, что электронная новинка позволит избавиться от бумажной волокиты.

Недовольны нововведением в 70% опрошенных компаний сектора. Еще 18% компаний нейтрально относятся к электронным трудовым книжкам, поскольку не видят как особой разницы, так и трудностей для себя.

Но еще ярче выражена позиция самих сотрудников. В 2,5 тысячах компаний (84,3%) работники сами отказались переходить на электронные трудовые. Сотрудники еще 200 компаний (7%) пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка (ЭТК)– новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа, сообщается на сайте ПФР. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный, уточняется там. Работодатель продолжит вести трудовую на бумаге, если работник не подаст заявление до конца 2020 года. А подав до конца 2020 года заявление о переходе на ЭКТ, можно попросить сохранить и ведение бумажной трудовой книжки. В таком случае трудовая книжка будет вестись и в старом, и в новом формате одновременно.

В любом случае, необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. Если же человек устраивается в 2021 году на свою первую работу, данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.

Наряду с достоинствами предлагаемых нововведений, таких как невозможность утери и подделки трудовой книжки, есть недостатки и риски, связанные с предлагаемой для России новацией, комментирует преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. К их числу он относит отсутствие детального регламента действий при запросе и выдаче справок для работника предприятия.

Он также обращает внимание, что с отчетность СЗВ-ТД («Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица”) в Пенсионный фонд с 2021 года — о кадровых изменениях в организации — необходимо будет подавать не позднее следующего дня после произошедшего события.

В целом, эксперт считает, что возможные опасения предприятий малого и среднего бизнеса касательно трудностей введения ЭТК, оправданы. В то же время закон уже принят, и бизнесу надо перестраиваться и входить в работу в новых жизненных реалиях, добавляет Валерий Корнейчук.

Скептическое отношение к новой системе легко объяснить недостаточной осведомленностью работников о реформе, указывает директор по развитию продуктов платформы «Рокет Ворк» Вячеслав Аскалепов. Так, 39% от общего числа противников реформы — это люди старше 45 лет, наученные горьким опытом 90-х, когда их данные о трудовом стаже просто испарялись вместе с ликвидацией предприятий. При этом среди молодых людей в возрасте до 24 лет 47% поддерживают нововведение. Страхи также продиктованы неуверенностью работников том, что их данные будут под надежной защитой и аккуратно, без потерь окажутся перенесены в электронный формат, признает аналитик.

Однако на самом деле переход на электронные трудовые книжки имеет достаточно весомый ряд преимуществ как для работодателей, так и для работников, отмечает он. Это, во-первых, минимизация рисков ошибок при заполнении трудовой книжки, исключение риска ее утраты, прозрачность трудовых отношений — все данные передаются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к личному кабинету есть у каждого работника.

К тому же, указывает Вячеслав Аскалепов, многие компании чаще делают выбор в сторону специализированных кадровых программ и приложений, что позволяет сократить издержки на кадровый документооборот, а новый режим позволит легче систематизировать данные о сотрудниках.

Таким образом, заключает эксперт, при переходе на электронные трудовые книжки, работодатели значительно сэкономят на трудоустройстве сотрудников. Они смогут унифицировать процесс найма, что позволит легче и быстрее оформлять людей. Особенно полезно это окажется для компаний с широкой сетью региональных представителей, которые ведут наем по всей России, а головной офис находится, например, в Москве.

При этом Аскалепов уверен, что новая система поможет облегчить жизнь кадровикам МСП в перспективе. Однако, признает он, на первых порах нагрузка на отделы кадров с большой вероятностью действительно удвоится, так как им придется оцифровывать старые данные и какое то время дублировать их: в электронном формате и «по классике».

Но на деле, считает эксперт, цифровизация кадров и отчетов для ПФР при наличии удобного софта — это не большая проблема. Работодатели и без того передавали данные в ПФР, теперь из цепочки действий можно будет удалить обязательный дубль «на бумаге».

Переходить с января 2021 года на ведение электронных трудовых книжек, как это, с оговорками, предписано законом, оказались готовы лишь 11,8% компаний малого и среднего бизнеса, следует из опроса. Опасения преобладают как среди кадровиков, так и среди работников. Аналитики считают их преувеличенными.