Названо самое массовое последствие COVID-19

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое частое последствие перенесенного коронавируса.

По словам специалиста, у большинства пациентов после COVID-19 наблюдается тенденция к повышению артериального давления. Как пояснил специалист, это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, передаёт РИА Новости.

Причина таких проблем в воскулитах – воспалении внутренней оболочки сосудов. Их последствия заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления», – рассказал врач.

При этом Болибок пояснил, то даже в том случае, когда это воспаление закончилось, клетки вокруг сосудов так и остаются. И с течением времени они вызывают разрастание коллагена.

«Другими словам сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания. Но сейчас сложно установить, насколько долговременными будут такие последствия. Также невозможно предсказать, в какой именно орган попадет инфекция», – резюмировал врач иммунолог-аллерголог.

Ранее сообщалось, что Болибок назвал способы избежать заражения коронавирусом COVID-19 внутри одной семьи.

Для этого, по его словам, надо следовать простым рекомендациям. Так, что чтобы не допустить распространение болезни среди родственников, больной должен находиться в отдельной комнате и пользоваться личным комплектом посуды. Все общественные места в жилище, где присутствует заболевший коронавирусом, необходимо самым тщательным образом обрабатываться.

Кроме того, Болибок отметил, что заболевший должен находиться в отдельной комнате, а выходить поесть только тогда, когда все остальные члены семьи уже разошлись по своим комнатам.

Напомним, за последние 24 часа в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19.

Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаётся 488 727 больных.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19 по-прежнему находится Москва, где выявлено 7279 новых случаев. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в котором 3741 случаев. На третьем месте по числу новых эпизодов вируса находится Московская область (+1315). В пятерке также Нижегородская область (+485) и Карелия (+473).