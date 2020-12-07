Цены на нефть снижаются на фоне роста заболеваемости COVID

Цены на нефть утром 7 декабря пошли вниз на фоне новостей о росте новых случаев коронавирусной инфекции в мире, а также новых ограничительных мер, которые вводят правительства ряда государств, сообщает Прайм.

По состоянию на 7.47 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в феврале потеряла 0,47%, составив $49,02 за баррель, январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,48%, до $46,04 за баррель.

Рынок продолжает отслеживать эпидемиологическую обстановку в мире, в частности в США продолжают фиксировать новые максимальные приросты заболевших коронавирусом за сутки. В мире суточный прирост инфицированных уже несколько дней держится выше отметки 200 тысяч, в субботу, 5 декабря, был установлен очередной антирекорд — 227 тысяч случаев.

На фоне роста заболеваемости власти мегаполиса США Лос-Анджелеса ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города. В Южной Корее усилены меры социального дистанцирования, например, в Сеуле и столичной конгломерации до 2.5 уровня.