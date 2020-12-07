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Немцы дали старт достройке их участка «Северного потока — 2»

Москва, 07.12.2020
У побережья ФРГ после годичного перерыва возобновляются работы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Тем не менее, исход противостояния вовлеченных в проект сторон с властями США пока малопредсказуем, считает эксперт.
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#газопровод
#Экономика
  • Немцы дали старт достройке их участка «Северного потока — 2»

Российское специальное судно для дальнейшего строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море пришвартовано в заливе Бинц у порта Мукран на острове Рюген 4 декабря 2020 года

dpa/picture-alliance/ТАСС Автор: Stefan Sauer

 

Уложиться до конца года

 

Согласно заявлениям, сделанным от имени германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH, с 5 декабря начало действовать разрешение на прокладку прибрежного участка трубопровода «Северный поток — 2» судами «Фортуна» и «Академик Черский». Разрешение дано на период с 5 по 31 декабря.

Работы будут вестись в исключительной экономической зоне Германии, между мелководьем Адлергрунд  и отмелью Одер в южной части Балтийского моря. Здесь предстоит проложить трубу на участке 2, 6 км — к терминалу в Грайфсвальде. Тем самым ФРГ, где поддержка проекта исключительно сильна, сделала решительный шаг по его продоложению. Ранее возникли серьезные сомнения в том, что это будет сделано в обозримом будущем.

Следует отметить, что основной недостроенный участок магистрального газопровода имеет длину около 50 км и располагается в исключительной экономической зоне Дании, напротив южного мыса острова Борнхольм. Тем не менее, пусть на небольшом участке, строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновляется.

Как отмечает «Коммерсантъ», первоначально немецкое ведомство по судоходству сообщило, что укладка на этом участке будет производиться судами с якорным позиционированием. Таким позиционированием оснащено судно-трубоукладчик «Фортуна», чье участие в работах и было подтверждено BSH.

При этом, как сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя этого ведомства Мерле Мансфельда, с 5 декабря должно начать действовать разрешение прокладывать трубу на данном участке для «Академика Черского». Таким образом, можно  считать, что участие «Академика Черского», имеющего динамическое позиционирование, но считающегося основным средством строительства оставшихся участков «Северного потока — 2», также подтверждено.

В Nord Stream 2 AG, компании-операторе «Северного потока — 2», агентству РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в декабре с использованием судна с якорным позиционированием.

Оба судна-трубоукладчика уже находятся в районе работ. Туда же прибыли вспомогательные суда.

Так, по данным портала MarineTraffic, к «Академику Черскому» подошел «Балтийский исследователь» — судно снабжения для «Северного потока — 2». По сообщению ТАСС, судно «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал» в настоящее время находятся в германском порту Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2». Эти суда прибыли туда в пятницу.

В настоящее время в активно противодействующих США строительству «Северного потока — 2» Соединенных Штатах происходит процесс передачи власти после президентских выборов. Ему сопутствует непростой внутриполитический фон. И хотя американский конгресс рассматривает новые санкции против многострадального трубопровода, этот период междувластия — наиболее подходящее время для начала его достройки.

Ситуация вокруг «Северного потока-2» в последнее время напоминает традиционное противостояние между оружием и бронёй,  говорит, в свою очередь, главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Новые виды «вооружений» — различные санкции США — вызывают попытки защититься от них, обойти. Это, в свою очередь, стимулирует американцев «изобретать» дополнительные санкции.

При этом в последние дни стало казаться, что они могут быть преодолены, отмечает аналитик. Это трудно было предположить еще в конце ноября, когда трубоукладчик «Академик Черский» обречённо возвращался в Калининград после месяца стояния в районе строительства «Северного потока — 2», говорит он.

Но в начале декабря стало известно, что Германия разрешила проведение в своих водах прокладки 2,6 км газопровода. Хотя главным было даже не это, указывает эксперт. А то, что 1 декабря было сообщено о создании в Германии экологического фонда. Он может стать заказчиком проведения работ по «Северному потоку — 2» как элемента защиты окружающей среды, альтернативы пагубному влиянию нефтяных и угольных энергоносителей. Есть надежда, что это формально позволит обойти санкции. И вот уже баржа «Фортуна», способная укладывать трубы на мелководье у берегов Германии, в полном соответствии со своим названием, вышла к месту работ.

«Академик Черский» и «Фортуна» - российские суда, которые заблаговременно были переданы из собственности структур «Газпрома» небольшим, юридически независимым компаниям. У них нет активов и операций за рубежом, поэтому не страшны санкции США. Если только американцы не посчитают такой переход формальным, не соответствующим реальности и не наложат санкции всё же на компании самого «Газпрома». 

 

Впереди еще море проблем

 

Но сложности у проекта сохраняются немалые, отмечает Марк Гойхман. Санкции не позволяют проводить сертификацию судов и работ. Необходимые вспомогательные услуги (снабжение, страхование,  транспортировка и пр.) иностранные обслуживающие компании не готовы  выполнять из-за угрозы тех же санкций США. Подрядчики в последнее время получают по этому поводу специальные предостережения от американских структур. 

Кроме того, теперь ход снова за Конгрессом США. Он может принять расширение санкций и распространить их еще больше на любые компании, так или иначе содействующие выполнению проекта. США настроены крайне решительно против любых попыток его реализации.

Основными же бенефициарами проекта, помимо России, выступают развитые страны  Европы, прежде всего Германия.  Поставки через «Северный поток — 2» были бы дешевле и удобнее, чем из иных источников, включая СПГ  США. Кроме того, газопровод дополнительно поднял бы роль Германии, Австрии как крупных распределительных хабов в Европе. Он дает и давал бы далее рабочие места и загрузку европейским компаниям. Помимо этого, инвесторами в Европе вложены уже колоссальные деньги в проект. Борьба, заключает Марк Гойхман, таким образом продолжается, и результат ее пока малопредсказуем.

Как отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, Евросоюз оказывает содействие завершению строительства газопрода «Северный поток — 2», а новые санкции США до конца пока не утверждены. Поэтому сейчас сложилось наилучшее время, чтобы начать работы.

Все же, по его мнению, учитывая ограничения по части сертификации новой трубы, можно ожидать, что окончание проекта произойдет не раньше окончания 2021 года. А в случае новых форс-мажоров старт его работы может быть перенесен и на более поздний срок.

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