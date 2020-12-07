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Онищенко призвал сократить выходные в январе

Москва, 07.12.2020

От январских выходных необходимо полностью отказаться из-за того, что они отрицательно сказываются на  здоровье россиян, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране», - сообщил парламентарий РИА «Новости». Он уточнил, что россияне попадают в больницы из-за «передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде».

«И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», - добавил Онищенко. Помимо этого, затяжные выходные плохо влияют на экономику страны, добавляет ученый. Он напомнил, что только в России целая декада января является нерабочей, а  во всем мире «встречают Новый года и начинают работать». При этом Онищенко призывает сделать 31 декабря выходным днем, поскольку «все равно никто не работает».

«Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами», - добавил депутат.

Власти ряда регионов РФ приняли решение в этом году сделать 31 декабря нерабочим днем, пойдя на встречу пожеланию граждан областей.

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