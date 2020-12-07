Пассажиры «Аэрофлота» уже пять часов не могут вылететь из Нью-Йорка

Пассажиры «Аэрофлота», которые должны вылететь из Нью-Йорка в Москву, уже пять часов ожидают вылета в аэропорту Джона Кеннеди из-за сообщений о «минировании» борта, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на транспортную полицию Нью-Йорка.

Уточняется, что пассажиров высадили, борт проверили, информация о минировании на борту самолета не подтвердилась. По сообщению очевидцев, рейс, который был запланирован на 17:40 (1:40 по московскому времени) откладывали, в последний раз до 22:40 (6:40по московскому времени). Пассажиры потребовали от сотрудников компании предпринимать какие-либо шаги для разрешения ситуации, либо отправить их гостиницу для ожидания нового борта.

Сотрудники авиакомпании за время ожидания приступили к раздаче ваучеров, которые дают возможность поесть в ресторанах аэропорта. Уточняется, что данная мера немного успокоила пассажиров. По словам свидетелей, люди перекусив, стали активно публиковать видео для своих социальных сетей.