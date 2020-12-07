Песков сделал заявление о ситуации с задержанием в Турции сотрудников НТВ

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в Турции сотрудников российского телеканала НТВ. По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что они будут выпущены на свободу в самое ближайшее время, передаёт агентство «Интерфакс».

«Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с турецкой стороной, – подчеркнул Песков. – Мы рассчитываем, что путём диалога удастся этот инцидент решить, как можно быстрее. И мы рассчитываем, что уже в самое ближайшее время журналисты НТВ будут отпущены».

Песков также отметил, что Москва продолжает принимать все возможные меры для оказания помощи задержанным в Турции россиянам.

Ранее сообщалось, что находящиеся в Стамбуле российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, которые работают на телеканале НТВ, перестали 3 декабря выходить на связь.

«В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого журналисты рассказали, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут», – отмечалось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь НТВ уточняет, что 3 декабря в 21:00 Петрушко написал СМС: «Нас почему-то до сих пор держат».

Позже власти Турции объяснили задержание двух сотрудников НТВ тем, что они вели съёмку возле центра по разработке беспилотников.При этом никаких разрешений на это у них якобы не было.

«Департамент полиции Стамбула задержал двоих граждан России и гражданина Турции, обнаружив, что они без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъёмка запрещены. Официальное расследование продолжается. По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлён на три дня», – цитирует НТВ заявление турецких властей.