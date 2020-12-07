Признанное лидерство: моторные масла TOTAL RUBIA получили более 200 допусков от производителей грузовой техники

Моторные масла и смазочные материалы TOTAL известны своим качеством и надежностью, подтвержденными многочисленными испытаниями, допусками и рекомендациями от крупнейших автопроизводителей. На сегодняшний день моторные масла линейки TOTAL RUBIA имеют более 200 допусков.

«Мы очень ценим качество нашей продукции и для нас действительно важно создавать моторные масла не просто высокого, а высшего качества. Помимо тщательно налаженных процессов производства и контроля качества, наши масла отличает наличие большого количества одобрений от крупнейших автопроизводителей различных сегментов. Так, в портфолио линейки TOTAL RUBIA насчитывается более 200 допусков от производителей грузовой техники. Среди них такие марки как Scania, MAN, Volvo, Renault и КамАЗ, а также именитые производители двигателей Cummins и Detroit Diesel — дочерней компании концерна Daimler», — сообщает генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Паскаль Риго.

Процесс получения допусков крайне долгий и сложный: каждый производитель имеет свои конструктивные особенности и требования, поэтому процесс начинается с составления перечня необходимых характеристик для будущего продукта. На их основе эксперты Total разрабатывают состав и производят опытную партию, после чего начинается тестирование. Как правило, сначала продукт испытывают в независимых международных лабораториях, где исследуются физико-химические свойства и реакции на различные внешние воздействия, а также проводятся стендовые испытания. При их успешном прохождении масло отправляют уже в лабораторию автопроизводителя, где его тестируют в реальных условиях эксплуатации в течении многих месяцев: изучают изменение характеристик в зависимости от пробега, температуры, нагрузки, манеры вождения и т.д.

«Итоговое одобрение получают только те моторные масла, которые полностью соответствуют требованиям автопроизводителя. Это значит, что он не просто рекомендует использовать этот продукт — такое масло изначально разработали с учетом особенностей конкретного двигателя. Если вы видите на нашем моторном масле знак допуска от производителя, можете быть уверены — оно идеально подойдет для вашего автомобиля при самых разных условиях эксплуатации», – подводит итог руководитель технического отдела ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Роман Корчагин.