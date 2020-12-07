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Признанное лидерство: моторные масла TOTAL RUBIA получили более 200 допусков от производителей грузовой техники

Москва, 07.12.2020
Моторные масла линейки TOTAL RUBIA получили более 200 одобрений от крупнейших производителей грузовой техники, включая Scania, MAN, Volvo, Renault и КамАЗ.
#Авто

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Моторные масла и смазочные материалы TOTAL известны своим качеством и надежностью, подтвержденными многочисленными испытаниями, допусками и рекомендациями от крупнейших автопроизводителей. На сегодняшний день моторные масла линейки TOTAL RUBIA имеют более 200 допусков.

«Мы очень ценим качество нашей продукции и для нас действительно важно создавать моторные масла не просто высокого, а высшего качества. Помимо тщательно налаженных процессов производства и контроля качества, наши масла отличает наличие большого количества одобрений от крупнейших автопроизводителей различных сегментов. Так, в портфолио линейки TOTAL RUBIA насчитывается более 200 допусков от производителей грузовой техники. Среди них такие марки как Scania, MAN, Volvo, Renault и КамАЗ, а также именитые производители двигателей Cummins и Detroit Diesel — дочерней компании концерна Daimler», — сообщает генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Паскаль Риго.

Процесс получения допусков крайне долгий и сложный: каждый производитель имеет свои конструктивные особенности и требования, поэтому процесс начинается с составления перечня необходимых характеристик для будущего продукта. На их основе эксперты Total разрабатывают состав и производят опытную партию, после чего начинается тестирование. Как правило, сначала продукт испытывают в независимых международных лабораториях, где исследуются физико-химические свойства и реакции на различные внешние воздействия, а также проводятся стендовые испытания. При их успешном прохождении масло отправляют уже в лабораторию автопроизводителя, где его тестируют в реальных условиях эксплуатации в течении многих месяцев: изучают изменение характеристик в зависимости от пробега, температуры, нагрузки, манеры вождения и т.д. 

«Итоговое одобрение получают только те моторные масла, которые полностью соответствуют требованиям автопроизводителя. Это значит, что он не просто рекомендует использовать этот продукт — такое масло изначально разработали с учетом особенностей конкретного двигателя. Если вы видите на нашем моторном масле знак допуска от производителя, можете быть уверены — оно идеально подойдет для вашего автомобиля при самых разных условиях эксплуатации», – подводит итог руководитель технического отдела ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Роман Корчагин.

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