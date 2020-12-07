Прогноз погоды: Россию накроет супермощный антициклон

Климатическая зима в России продолжает набирать обороты – погода на большей части страны становиться всё более морозной, разбивая в пух и прах все прежние прогнозы синоптиков о тёплых аномалиях, которые якобы должны были присутствовать на Русской равнине в первой половине декабря.

Согласно данным метеорологов, в ближайшие дни центр и юг Европейской России накроет супермощный, обширный, блокирующий антициклон, сформировавшийся над территорией Сибири. Под его влиянием климатическая обстановка будет спокойной, солнечной, но стабильно морозной.

Как пояснили в Гидрометцентре, атмосферный фронт, смещающийся на запад с востока, в буквальном смысле этого слова заморозит погоду в центральных регионах европейской части страны, где температурный фон будет минимум на 2-4 градуса ниже климатической нормы. При этом на юге Европейской России ожидается сразу на 7-8 градусов холоднее обычного.

Аномалии прогнозируются и на севере Европейской России, но будут они положительными. В частности, на Северном Урале будет всего минус 3-5. Чуть прохладнее, но также на удивление тепло – на севере Красноярского края и на Таймыре.

Впрочем, столь необычно высокая температура воздуха простоит здесь недолго. Уже в среду, 9 декабря на всей территории Красноярского края, а также в Западной Сибири столбики термометров совершат крутое пике, обвалившись в ночные часы до отметок минус 35-40. Правда, это будет почти полностью соответствовать климатической норме.

Непривычно холодно всю предстоящую неделю будет также в регионах, которые обычно суровостью климата не отличаются. Так, в Саратовской области в светлое время суток погодные градусники покажут минус 7-11, после полуночи – минус 13-15. В Воронежской области прогнозируются морозы до минус 5-7 днём и до минус 10-12 – ночью. Ещё более суровая климатическая ситуация сложится в Ульяновской области и в Татарстане, где в ночь на четверг, 10 декабря на пике похолодания воздух остынет до минус 16-20.

В Оренбургской области, по прогнозу синоптиков в период с 7 по 13 декабря морозы будут кусаться не только после полуночи, но и днём. Здесь местным жителям обещают в светлое время суток минус 12-14.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на неделю

Всю предстоящую неделю Москва и Подмосковье продолжат оставаться в северо-западной части антициклона, который местами понизит температуру воздуха до минус 15 и повысит атмосферное давление - в отдельные сутки оно будет достигать 768-770 мм рт. ст., что 20 единиц выше нормы.

При этом существенных осадков, по прогнозу синоптиков, в столичном регионе пока не ожидается. Всю рабочую неделю обширный сибирский антициклон, выросший до гигантских размеров, будет охранять захваченную территорию. Начиная с четверг, 10 декабря, траектория его движения начнёт медленно, но верно меняться на восточную составляющую.

Одновременно с этим начнёт снижаться атмосферное давление, хотя барическая обстановка по-прежнему останется выше нормы на 10-12 единиц. Ближе к выходным в Москве усилится ветер, его скорость местами может составлять до 10 метров в секунду. А вот снежного покрова москвичам и гостям столицы на этой неделе увидеть вряд ли получиться.