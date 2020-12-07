Путин и Меркель обсудили отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с отравлением российского оппозиционного политика Алексеем Навальным.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве ФРГ Германии, помимо инцидента с Навальным лидеры Россия и Германии также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и на Украине.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство заявило, что располагает несколькими предметами со следами вещества из группы «Новичок» связанных с Алексеем Навальным. В правительство ФРГ был подан депутатский запрос от парламентской фракции «Альтернатива для Германии»: «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, еще какие-нибудь предметы со следами «Новичка»?». На запрос со стороны парламентариев правительством был дан утвердительный ответ.

Напомним, Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что оппозиционер стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.