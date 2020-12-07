Российские журналисты освобождены и будут депортированы из Турции

Суд в Стамбуле освободил журналистов российского телеканала НТВ.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с этой ситуацией, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин освобождены и в ближайшее время будут депортированы из Турции.

Ранее сообщалось, что Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в Турции сотрудников российского телеканала НТВ. По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что они будут выпущены на свободу в самое ближайшее время, передаёт агентство «Интерфакс».

«Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с турецкой стороной, – подчеркнул Песков. – Мы рассчитываем, что путём диалога удастся этот инцидент решить, как можно быстрее. И мы рассчитываем, что уже в самое ближайшее время журналисты НТВ будут отпущены».

Напомним, находящиеся в Стамбуле российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, которые работают на телеканале НТВ, перестали 3 декабря выходить на связь.

«В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого журналисты рассказали, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут», – отмечалось в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В свою очередь в НТВ уточнили, что 3 декабря в 21:00 Петрушко написал СМС: «Нас почему-то до сих пор держат».

Позже власти Турции объяснили задержание двух сотрудников НТВ тем, что они вели съёмку возле центра по разработке беспилотников.При этом никаких разрешений на это у них якобы не было.