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Россия присоединилась к испытаниям китайской вакцины от коронавируса

Москва, 07.12.2020

Россия присоединилась к испытаниям китайской вакцины от COVID-19. Уже известно, что
в исследовании, которое должно подтвердить эффективность этого препарата для профилактики коронавируса любой степени тяжести в течение года, примут участие 8 тыс. добровольцев.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Петровакс», которая является партнёром CanSino Biologics (КНР), разработавшей препарат, разрешение на участие россиян в испытаниях вакцины выдал Минздрав РФ.

Всего вакцину Ad5-nCoV будут тестировать более 40 тыс. человек, а результаты исследования проанализирует и оценит международная группа учёных. Напомним, в сентябре добровольцы из РФ уже вакцинировались этим препаратом – прививки получили все заявленные участники.

«Все российские добровольцы чувствуют себя хорошо. Никаких серьёзных нежелательных явлений ни у кого не выявлено», – подчеркнули в компании «Петровакс», добавив, что на первых стадиях испытания вакцина Ad5-nCoV показала высокий профиль безопасности.

Наша справка

За последние 24 часа в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19.

Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаётся 488 727 больных.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19 по-прежнему находится Москва, где выявлено 7279 новых случаев. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в котором 3741 случаев. На третьем месте по числу новых эпизодов вируса находится Московская область (+1315). В пятерке также Нижегородская область (+485) и Карелия (+473).

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