Россияне напишут послание президента Федеральному собранию

Ровно за десять дней до намеченной на 17 декабря «большой» пресс-конференции и одновременно прямой линии президента Владимира Путина заработал специальный «колл-центр», куда россияне могут направлять свои вопросы президенту.

Прямая линия в этом году не проводилась из-за короновирусных ограничений. Предыдущая прошла в июне 2019 года.

В этом году драматургия этого события ожидается более скромной, чем прежде. Из-за коронавирусных ограничений всё будет проходить в режиме телеконференции (впрочем, как минимум родители школьников с таким форматом уже освоились).

Прием вопросов у населения

Подавляющее большинства граждан, впрочем, разницы между «живым» общением с президентом, каким оно было предыдущие 17 раз, и предстоящим в этом году «удаленным» не заметят.

Для почти всех россиян Путин является исключительно телевизионным персонажем, с которым раз в году можно попробовать поиграть в интерактивную игру, полагает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» московского «Центра Карнеги» Андрей Колесников.

«Для организаторов предстоящего мероприятия дистанционный формат представляет меньше сложностей, чем когда глава государства общался с журналистами и населением “напрямую”. С точки зрения управления всем процессом, так меньше опасности, что кто-то задаст несогласованный вопрос», — сказал он «Эксперту Online».

Вообще же, полагает политолог, по всем аналогичным мероприятиям известно, что Владимир Путин совсем не пасует, когда ему задают неожиданный вопрос, по каким-то причинам не отфильтрованный в процессе «естественного отбора».

«В Путине в такие моменты просыпается своего рода спортивная злость. Он как человек азартный и эмоциональный сразу внутренне «группируется». Видно, что ему доставляет эмоциональное удовольствие парировать вызовы оппонента. Кстати, в противном случае та или иная больная тема, скорее всего, просто не вышла бы на уровень публичного обсуждения. Другое дело, что иногда такой обмен мнениями имеет обратный эффект для того, кто задал неудобный вопрос главе государства: “бунтаря” начинают преследовать свои местные власти за то, что тот “подставил” их перед президентом», — напоминает Колесников.

У всех этих прямых линий (или, как в данном случае, у пресс-конференции) есть и другая задача, которая нигде и никогда официально не озвучивается, но про ее существовании говорят многие эксперты.

Эта сверхзадача — нащупать болевые точки на год вперед с тем, чтобы затем, уже в торжественной, официозной обстановке, указать на них федеральным чиновникам и депутатам по всей вертикали.

«Формат “общения с народом” дает возможность Кремлю такие темы нащупать и внести упоминание о них в послании президента Федеральному Собранию. Невооруженным глазом эта взаимосвязь не прослеживается — как уже сказано, те вопросы, которые звучат в прямом эфире, срежессированны заранее. Но в Администрации Президента берут на заметку абсолютно все поступившие в ходе подготовки прямых линий жалобы и просьбы. Дальше — только вопрос желания или нежелания этот социальный запрос увидеть», — объясняет Колесников закулисье подготовки главного выступления президента.

Политолог напоминает, что подобная практика «приема вопросов у населения» существовала с советских времен в виде отделов писем партийных и государственных органов. Ведь просто математически шанс, что отдельный вопрос снизу пройдет все фильтры, пока не достигнет «Олимпа», столь же невелик, как выигрыш в лотерею.

Отсюда во все времена «проходимость» каждой конкретной челобитной напрямую зависела от возможности власти поставленный вопрос решить. Жалобы на в принципе не решаемые в рамках существующей системы проблемы выше определенного уровня референтами просто не пересылались, дабы (говоря языком знаменитого петровского указа) «не смущать начальство».

«Если ту или иную просьбу или жалобу можно решить с минимальными усилиями, власти с удовольствием это делают, да еще придают им максимальный медийный резонанс», — поясняет политолог.

Проходящие, по установившемуся в последние годы графику, за несколько недель до торжественной речи Путина в Георгиевском зале «прямые линии», помимо этой очевидной цели, служат еще и своеобразным «соцопросом» населения, данные которого президент может затем сравнивать с данным профессиональных социологов.

«Формат пресс-конференции или прямой линии позволяют Кремлю определить несколько сквозных тем, которые должны стать для государства первоочередными на следующий год. В каких-то случаях, по итогам таких мероприятий даже меняют черновики послания президента Федеральному Собранию. Это совершенно нормальный процесс», — заключает Колесников.

Запрос общественного мнения

«Массив вопросов, которые приходят в ходе подготовки к таким мероприятиям, это, по сути, соцопрос с гораздо более высокой степенью репрезентативности, чем любые опросы, проводимые специализированными институтами, — говорит глава социологического центра Московского института экономики Алексей Рощин. — Просто в силу того, что выборка такого массива на порядки шире. При таком охвате выясняется, что вопросы, которые на первый взгляд кажутся частными, в действительности касаются общества в целом и должны быть по этой причине упомянуты в ежегодном послании президента к Федеральному Собранию».

Рощин, который сам много раз участвовал в подготовке посланий губернаторов к региональным парламентам, объясняет: те вопросы, которые в ближайшие десять дней поступят на горячую линию, представляют драгоценный материал для комплектации big data, не замутненный личными или групповыми предпочтениями той или иной команды социологов.

«Когда пятьсот или тысяча человек обращаются с вопросом про один и тот же покосившийся забор, это показывает, что вопрос это не частный. При том, что самим задающим эти вопросы с их уровня кажется, что кроме них лично никто эту проблему не замечает. Оказывается, что проблема данного “забора” на самом деле имеет региональный, а в каких-то случаях и федеральный масштаб. То есть президенту совершенно не зазорно обратить на нее внимание соответствующих органов власти», — говорит социолог.

Он уточняет, что президентские спичрайтеры могут использовать звонки от населения на горячую линию для проверки, того, насколько отражает общественные настроения информация, поставляемая им из социологических служб. Таких, как ВЦИОМ или Левада-центр, а также ФСО (социология для Федеральной службы охраны официально предписанный п. 33 Указа Президента РФ от 7 августа 2004 года вид деятельности).

Чем важны такие колоссальные массивы социологических данных — это тем, что при правильной расшифровке одна жалоба может вскрывать сразу несколько проблем: «Звонящий говорит: чтобы попасть на прием к врачу, приходится ехать в поликлинику по разбитой дороге, потому что мобильная связь у нас не работает. Вот вам сразу три темы в одном флаконе», — замечает Рощин, акцентируя внимание на правильной «расшифровке».

Большинство вопросов, заданных к пресс-конференции президента Владимира Путина на вечер понедельника, касаются пенсий, дистанционного обучения, а также прав дольщиков. Больше всего вопросов задали из Москвы, Тулы, Краснодарского края и Карелии.