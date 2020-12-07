Россияне сняли с рублёвых вкладов в Сбербанке рекордную за 6 лет сумму

В ноябре этого года рублёвые депозиты российских граждан в Сбербанке сократились более чем на 100 млрд руб., что стало рекордным оттоком за последние 6 лет, передаёт РБК.

Согласно отчётности за последний месяц осени, остатки рублёвых депозитов физлиц сократились на 101,1 млрд руб. (-1,2% по сравнению с октябрем). Такого не наблюдалось с кризисного 2014 года, когда в декабре на фоне паники обвала рубля россияне вывели из Сбербанка 166,7 млрд руб.

По словам аналитик банка БКФ Максима Осадчего, в 2020 году россияне бросились снимать наличку на фоне нового экономического кризиса и пандемии коронавируса. Причём в мае отток с рублёвых депозитов физлиц составил 69,5 млрд руб., в августе – 53,1 млрд руб., в сентябре – 45,1 млрд руб., в октябре – 67,7 млрд руб.

При этом эксперт отметил, что клиенты крупнейшей кредитной организации страны снимают сбережения не только из-за кризиса и пандемии, но также из-за низких ставок, вложений в ипотеку и валюту.