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Рубль растет в понедельник на внешнем позитиве

Москва, 07.12.2020

Курс рубля укрепляется на торгах понедельника. Торговая неделя открылась с позиций 74,26 рубля за доллар и 89,99 рубля за евро.  К 17:00 по Москве, рубль вырос, оказавшись на отметках 73,81 рубля за доллар и 89,58 рубля за евро.

Отметим также, что доллар незначительно сдал позиции за тот же период. Индекс DXY с 90,8 пункта сместился вниз до 90,78 пункта.

«В понедельник на рынках рискового капитала преобладают коррекционные настроения после достижения на прошлой неделе абсолютных рекордов корпоративной стоимости США. Ралли на рынках развивающихся стран в дальнейшем имеет предпосылки к развитию. Сложная эпидемиологическая обстановка в США и Европе вынуждает монетарные власти действовать. Инвесторы ожидают принятия долгожданного пакета фискальной помощи корпоративному и частному секторам экономики Штатов. Котировки нефтяных фьючерсов продолжают откат. Фактор ОПЕК себя реализовал», комментирует ситуацию на рынке аналитик БКС Михаил Зельцер. 

Как прогнозирует аналитик, в ближайшее время пределом укрепления рубля может выступить нижняя граница коридора летней консолидации у 72,5 рубля за доллар США, для евро это 88 рублей, однако для этого не должен реализоваться геополитический риск.

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