Симферополь может остаться без воды через 8 дней

Запасов воды в Аянском водохранилище,, которое используется для снабжения Симферополя водой, осталось на 8 дней. Об этом сообщил глава компании “Вода Крыма” Владимир Баженов. В настоящее время в столицу Крыма подаётся вода из подземных источников. По словам руководителя, правительство региона дефицит воды не пугает.

"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - рассказал Баженов. Он добавил, что на этой неделе ожидается ввод в строй нового современного участка водопровода. Канал будет использоваться для подачи воды в южные районы города.